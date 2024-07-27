Вьентьян, 27 июля, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров 27 июля встретится в Лаосе с южнокорейским коллегой Чо Тхэ Ёлем.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Попросил об этой встрече новый глава МИД Южной Кореи», — сказал Лавров на пресс-конференции в столице Вьентьяне.

Он отметил, что кратко побеседовал с Тхэ Ёлем 26 июля во время вечернего приёма и сегодня, 27 июля, перед началом заседания министров государств — участников ВАС.

По словам российского министра иностранных дел, он намерен выслушать южнокорейского коллегу, раз тот сам настоял на встрече.

«Я со своей стороны, конечно, изложу откровенно наши оценки той ситуации, в которую всё глубже и глубже затягивают Сеул, имея в виду прежде всего американские манёвры вокруг Корейского полуострова с целью изолировать, наказать КНДР», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ назвал опасными играми соглашение между США и Южной Кореей о совместном ядерном планировании.

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая Россия потребовала от США ответа на вопрос о ядерном оружии в Азии. Заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева отметила, что у страны вызывают озабоченность противоречивые сигналы о так называемом усилении взаимодействия стран Северо-Восточной Азии, Японии и Южной Кореи с США в ядерной сфере.

Действия США, в том числе недавно проведённое ядерное испытание в Неваде, вынуждают КНДР повысить свою готовность к ядерному сдерживанию, заявил представитель МИД Северной Кореи. Он подчеркнул, что Соединённые Штаты, будучи единственным в мире государством, применившим ядерное оружие, не имеют права указывать на ядерную угрозу, якобы исходящую от других стран.