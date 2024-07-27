Париж, 27 июля, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Итальянский журналист Анджело Джулиано попросил убежища в России в первый день Олимпийских игр в Париже. Пост в заявлением он опубликовал в соцсети X (бывший Twitter).

Joel Marklund/dpa/Global Look Press

«Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу», — написал он.

В посте мужчина не указал, что именно вызвало у него такую реакцию на презентацию в рамках открытия летней Олимпиады. Однако к публикации он прикрепил снимок с представления, на котором трансвеститы изобразили сцену «Тайной вечери».

Церемония открытия 33-х Олимпийских игр состоялась 26 июля в Париже. Впервые в истории организаторы провели её не на стадионе. Команды проплыли на лодках по реке Сене, зрители могли наблюдать за ними с набережных и мостов.

Как передавало ИА Регнум, греческий портал pronews. gr назвал церемонию открытия Олимпиады крахом цивилизации. Депутат Европарламента Марион Марешаль Ле Пен, племянница лидера парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен, возмутилась данным представлением. Она рассказала, что решила посмотреть церемонию открытия Олимпийских игр вместе с детьми, которым было трудно оценить несколько удачных эпизодов в общей массе не самых этичных моментов.

Также во время мероприятия олимпийский флаг в перевёрнутом виде установили на флагшток и подняли в таком же положении. После этого знамя сразу спустили и вернули в правильное положение. А при прохождении лодки со сборной Южной Кореи по Сене южнокорейских спортсменов перепутали с командой КНДР. При этом ошибки при прохождении лодки с северокорейскими спортсменами не было.