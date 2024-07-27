Москва, 27 июля, 2024, 09:30 — ИА Регнум. Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал церемонию открытия XXXIII летней Олимпиады в Париже.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Дмитрий Губерниев

«Хорошая церемония, Куличенко у Кипра прекрасная… Интересно…» — написал он в своём Telegram-канале.

Позднее комментатор отметил, что считает, что церемония открытия Игр в Париже достойна Олимпиады.

Как сообщало ИА Регнум, олимпийский флаг на церемонии открытия ОИ в Париже подняли вверх ногами. Знамя в перевёрнутом виде установили на флагшток и подняли в таком же положении, а затем сразу спустили, чтобы вернуть его в правильное положение.

Ранее 27 июля на открытии Олимпиады в Париж сборную Южной Кореи перепутали с национальной командой КНДР. Вместе с тем во время прохождения перед зрителями по Сене лодки с северокорейскими спортсменами сборную КНДР представили без ошибок.

Газета L’Equipe 25 июля сообщила о жалобах спортсменов на нехватку еды в главном ресторане Олимпийской деревни перед началом Игр. По информации издания, участникам состязаний не хватало таких простых продуктов, как яйца, также с их стороны были претензии и к скорости пополнения различных продуктов.