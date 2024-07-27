Москва, 27 июля, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Российский пловец Евгений Сомов, принимающий участие в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе, вышел в полуфинал заплыва на дистанции 100 метров брассом.

Александр Щербак/ТАСС Евгений Сомов

В предварительном заплыве россиянин занял четвёртое место с результатом 59,83 секунды. Это 13-й результат среди всех пловцов на дистанции. В следующую стадию проходили 16 лучших пловцов.

Полуфинальные заплывы пройдут позднее 27 июля.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что российских и белорусских спортсменов допустят к участию в Олимпиаде только в «нейтральном статусе» при соблюдении ряда критериев. Им в том числе запрещено демонстрировать символы своих стран. Также на Игры не допустят тех, кто публично заявил о поддержке СВО или подписал контракт с силовыми структурами.

Президент России Владимир Путин отмечал, что отношение МОК к российским спортсменам является этнической дискриминацией.

Пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) 6 июня заявила, что российские борцы, получившие приглашение от МОК, отказались от выступления на Олимпийских играх в Париже.

18 июля МОК на своём сайте опубликовал список из 15 российских спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Так, в велоспорте выступят Тамара Дронова, Алёна Иванченко и Глеб Сырица. В соревнованиях по теннису будут участвовать Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер и Елена Веснина.

Анжела Бладцева примет участие в соревновании на батуте. В гребле на байдарках и каноэ выступят Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко. Евгений Сомов будет соревноваться в плавании.

Олимпиада пройдёт в Париже с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября.