Херсон, 27 июля, 2024, 13:31 — ИА Регнум. На островах в дельте реки Днепр 17 украинских военных сдались в плен российским войскам, сообщило 27 июля Минобороны РФ.

Павел Лисицын/РИА Новости

Один из военнопленных рассказал, что он служил в 35-й бригаде морской пехоты ВСУ. В плен сдались пять военных с того наблюдательного пункта, где он находился, и ещё 12 — с соседнего пункта.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3904744" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> 17 военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ добровольно сдались в плен

Отвечая на вопросы, боец объяснил, почему он и его сослуживцы сдались в плен.

«По целым дням сидели без воды, воду пили из болота, а отступать было некуда», — рассказал военный.

Он заявил, что командование, которое обещало забрать бойцов, бросило их на произвол судьбы.

Как сообщало ИА Регнум, украинский военнопленный Дмитрий Ромаев 25 июля рассказал, что остаток его подразделения, который уже не мог воевать, командование пыталось «похоронить» с помощью беспилотника. На бойцов, спрятавшихся в укрытии, дважды сбрасывали взрывчатку, чтобы они не смогли уйти к российским войскам.

Сдавшийся в плен российским военным украинец Эдуард Савеленко рассказал, что, отправившись на фронт, попал в подразделение, которым командовал наркозависимый офицер. Он не берёг бойцов, говоря, что взамен «пришлют других». В итоге от 40-го отдельного стрелкового батальона вскоре ничего не осталось.