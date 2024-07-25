Москва, 25 июля, 2024, 14:13 — ИА Регнум. ВСУ сбросили с дрона на своих бойцов два боеприпаса, чтобы не дать им сдаться в плен, сообщил 25 июля украинский военнопленный Дмитрий Ромаев.

Ashley Chan/Global Look Press

Он рассказал, что находился с остатками своего подразделения в здании. Выйти не давал квадрокоптер украинского производства «Баба Яга». Висевший над входом в здание дрон сделал два сброса.

«То есть хоронил нас, потому что понимали, что мы уже недееспособная группа, скорее всего, больше всего вероятно, что нас возьмут в плен русские, и потому решили хоронить нас там», — процитировал Ромаева Sputnik.

Военнопленный добавил, что ему пришлось пережидать около четырёх часов, чтобы не попасть под удар. Покинуть укрытие он решился только тогда, когда услышал призыв выходить с поднятыми руками.

Ромаев также рассказал, что с фронта дезертирует немало мобилизованных из-за тяжёлой обстановки в воинских частях. В рядах ВСУ находятся бывшие заключённые, которые переносят в армию криминальную иерархию. Они отбирают у новобранцев вещи, пытаются насаждать свои порядки и подчинять.

Другой военнопленный Эдуард Савеленко рассказал, что в батальоне под Часовым Яром, в котором он служил, процветала наркомания среди командующих. Из-за того, что приказы отдавали неадекватные люди, от подразделения очень скоро почти ничего не осталось. Савеленко сдался в плен под Торецком.