Москва, 27 июля, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и склад авиационных средств поражения украинской армии. Об этом 27 июля рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации за прошедшие сутки уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения», — сказал он.

Конашенков добавил, что российские военные также уничтожили склад боеприпасов и нанесли удары по скоплениям личного состава и военной технике Вооружённых сил Украины (ВСУ) в 124 районах.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля Конашенков рассказал, что средства противовоздушной обороны армии России с 20 по 26 июля сбили украинский вертолёт Ми-8 и 623 беспилотника ВСУ. Он уточнил, что также за это время были сбиты десять американских оперативно-тактических ракет ATACMS, две тактические ракеты «Точка-У», девять управляемых авиационных бомб Hammer французского производства и 36 американских реактивных снарядов HIMARS.

Минобороны 21 июля сообщило об уничтожении установки реактивных систем залпового огня HIMARS и склада ВСУ с сотнями тонн боеприпасов. В ведомстве отметили, что российские войска также нанесли удары по цехам предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также по личному составу и технике ВСУ в 133 районах.