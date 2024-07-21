Москва, 21 июля, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили установку HIMARS и склад ВСУ с сотнями тонн боеприпасов в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил 21 июля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства и склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов, уничтожены за минувшие сутки в результате действий оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии ВС России.

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