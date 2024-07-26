Москва, 26 июля, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны в период с 20 по 26 июля сбили украинский вертолёт Ми-8 и 623 беспилотника ВСУ, сообщил на брифинге 26 июля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины <…>, 623 беспилотных летательных аппарата», — заявил генерал-лейтенант.

За минувшую неделю российские силы ПВО сбили 10 оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства, две тактические ракеты «Точка-У», девять управляемых авиационных бомб Hammer французского производства, а также 36 реактивных снарядов HIMARS производства США.

В ведомстве сообщили, что с 20 по 26 июля российские военные уничтожили две украинские пусковые установки ЗРК Patriot, две пусковые установки С-300, две установки HIMARS.

По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции на Украине российские военные сбили 278 вертолётов и 28 464 беспилотников ВСУ.

Минобороны 21 июля сообщило, что российские военные уничтожили установку HIMARS и склад ВСУ с сотнями тонн боеприпасов. ВС России также поразили цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины, живую силу и технику ВСУ в 133 районах.

В тот же день российское оборонное ведомство сообщило, что российские средства ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8. Российские военные также сбили две французские управляемые авиабомбы Hammer, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 40 беспилотников самолётного типа.