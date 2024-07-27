Вьентьян, 27 июля, 2024, 10:17 — ИА Регнум. Нынешняя позиция западных стран по Украине заключается в игнорировании российской позиции и ожидании капитуляции РФ, но её не будет, заявил журналистам 27 июля глава МИД Сергей Лавров.

Александр Полегенько/ТАСС

Он отметил, что Запад не прислушивается к заявлениям российской стороны и продолжает призывать к конструктивному подходу.

«И по сути дела, в их понимании сейчас это означает капитуляцию. Такого не будет, все цели специальной военной операции будут достигнуты, в этом нет никаких сомнений», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля президент Владимир Путин заявил, что Россия остаётся открытой для обсуждения политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине, но Киев этого не желает. По его словам, украинские спонсоры продолжают пытаться использовать эту страну и её народ в качестве тарана, жертвы в противостоянии с Россией.

14 июня российский лидер назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также вывести войска с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

17 июля руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер фактически отверг предложение Москвы устранить первопричины украинского кризиса, озвученное ранее Лавровым. Глава российского МИД указывал на угрозы в сторону России, исходящие от западных стран.