Вашингтон, 17 июля, 2024, 03:11 — ИА Регнум. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер 16 июля на брифинге для журналистов фактически отверг предложение Москвы устранить первопричины украинского кризиса, озвученное министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на заседании Совета Безопасности ООН.

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«Проблема с формулировкой министра иностранных дел [Лаврова] заключается в том, что никто в Европе не угрожает России. <…> То, что Россия воспринимает в качестве угрозы, является демократией, функционирующей на её границах. И это попросту не является законным выводом», — ответил представитель Госдепа.

По словам Миллера, никто не угрожает занять территорию России, военной угрозы нет. Такой взгляд США отвергают, добавил он.

Глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства заключил, что Вашингтон работает с Киевом якобы над обеспечением «справедливого и прочного мира» на Украине.

Как передавало ИА Регнум, в мае глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров высоко оценил план Китая по Украине. По его словам, инициатива наиболее реалистична, потому что она делает упор на необходимость разобраться с первопричинами и устранить их. Он отметил, что Китай в решении по Украине предложил гарантии безопасности всем, но Запад к этому не готов.

Россия остаётся открытой для обсуждения политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине, но Киев этого не желает, заявил 5 июля президент РФ Владимир Путин. По его словам, украинские спонсоры продолжают пытаться использовать эту страну и её народ в качестве тарана, жертвы в противостоянии с Россией. Одним из условий для завершения конфликта является полный вывод украинских войск из Донбасса и Новороссии. Москва настаивает на выводе Вооружённых сил Украины из четырёх российских регионов, подчеркнул президент. Путин отметил, что есть и другие условия мира, они являются предметом рассмотрения в ходе возможной совместной работы.