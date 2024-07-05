Москва, 5 июля, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Россия остаётся открытой для обсуждения политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине, но Киев этого не желает, заявил 5 июля президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Александр Полегенько/ТАСС

«Что касается России, то я неоднократно говорил, что мы всегда были и остаёмся открытыми для обсуждения политико-дипломатического урегулирования. Однако с противной стороны слышим о нежелании решать вопросы именно таким способом», — сказал Путин.

По его словам, украинские спонсоры продолжают пытаться использовать эту страну и её народ в качестве тарана, жертвы в противостоянии с Россией.

Российский лидер подчеркнул, что одним из условий для завершения конфликта является полный вывод украинских войск из Донбасса и Новороссии. По его словам, Москва настаивает на выводе Вооружённых сил Украины из четырёх российских регионов. Также президент отметил, что есть и другие условия мира, они являются предметом рассмотрения в ходе возможной совместной работы.

Также Владимир Путин отметил, что воспринимает визит Орбана в Москву как попытку восстановить диалог и придать ему дополнительный импульс.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии прибыл в Москву 5 июля. На своей странице в соцсети Х он написал, что прибыл в Москву для продолжения «мирной миссии». В этот день пресс-секретарь главы правительства Венгрии Берталан Хаваши подтвердил, что Орбан в Москве планирует обсудить с Путиным пути урегулирования конфликта на Украине.

В начале переговоров в представительском кабинете Сенатского дворца в Кремле Владимир Путин сказал, что очень рад видеть Виктора Орбана в Москве. Он назвал среди вопросов на повестке обсуждения как тему Украины, так и двусторонние отношения. От России в переговорах были задействованы глава МИД Сергей Лавров, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, а также помощник президента Владимир Мединский. Венгрия представлена, в том числе главой МИД Петером Сийярто.

Тем временем в украинском МИД возмутились визитом Орбана в Москву без согласования с Киевом. Также в украинском дипведомстве подчеркнули, что единственным вариантом для переговоров является «формула мира» Владимира Зеленского.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, в свою очередь, заявил, что венгерский премьер не получал от ЕС мандат на визит в Москву и не представляет Евросоюз «ни в какой форме».

По словам представителя Еврокомиссии Эрика Мамера, своим нескоординированным с ЕК визитом Орбан подрывает единство Евросоюза. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также отметил, что политик представляет в Москве только Венгрию, но не альянс.