Москва, 27 июля, 2024, 07:32 — ИА Регнум. Основными симптомами при лихорадке Западного Нила является боль в глазах, заторможенность, нарушения движения и чувствительности и судороги, сообщили в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения России.

ИА Регнум Больница

«Первые симптомы заболевания: повышение температуры тела, общая слабость, интенсивная головная боль, боль в глазных яблоках, мышцах, пояснице, суставах», — говорится в сообщении.

При продолжительном же течении болезни могут проявляться заторможенность, нарушения движения и чувствительности, судороги и потеря сознания, уточняет РБК.

Ранее в НМИЦ Минздрава сообщили, что в Республике Татарстан выявили по меньшей мере четыре случая лихорадки Западного Нила. Пациентам назначили стационарное лечение.

Как передавало ИА Регнум, первый случай заражения лихорадкой Западного Нила зафиксировали в марте 2023 года в Красноярском крае. Тогда заражение было выявлено у жительницы региона, вернувшей из Таиланда. 21 июля 2024 года в Роспотребнадзоре сообщили о единичных случаях заражения вирусом. В ведомстве подчеркнули, что случаи заболевания начали встречаться не только в южных регионах, но и в центральной части страны и Поволжье из-за потепления.