Красноярск, 20 марта, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Первый случай заражения лихорадкой Западного Нила зафиксировали медики в Красноярском крае. Об этом 20 марта сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев в своём телеграм-канале.

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«Зарегистрирован первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила среди жителей Красноярского края в этом году», — написал он в своём сообщении, уточнив, что заражение было выявлено у вернувшейся из Таиланда жительницы региона.

Также Горяев отметил, что по возвращении из-за рубежа женщина обратилась в больницу с жалобами на повышенную температуру тела и незначительную боль в шейном отделе. При этом она рассказала, что во время отдыха её кусали комары.

Главный санитарный врач Красноярского края добавил, что после проведённого анализа крови женщине поставили окончательный диагноз. Кроме того, он уточнил, что вирус лихорадки Западного Нила не передаётся от человека к человеку и его наиболее часто переносят комары.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев написал, что ещё трём туристам в регионе при возвращении домой был поставлен диагноз «лихорадка денге». Также он уточнил, что среди заболевших есть годовалый ребёнок.