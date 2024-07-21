Москва, 21 июля, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Роспотребнадзор зарегистрировал единичные случаи заражения лихорадкой Западного Нила. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства.

TASS /Geyres Christophe/ABACA

В ведомстве отметили, что заболевание передаётся через укус кровососущего комара, а сама лихорадка распространена в странах, которые имеют жаркий климат. Однако из-за потепления вирус начал встречаться не только в южных регионах России, но и в центральной части страны, а также в Поволжье.

Представители ведомства посоветовали использовать репелленты и другие средства против насекомых, избегать заболоченных мест, а также носить закрытую защитную одежду в лесопарковых зонах и на берегах водоёмов.

Лихорадка Западного Нила включает в себя такие симптомы, как высокая температура, головная боль, сыпь, а также боли в мышцах. Впервые её выделили из крови больного в 1937 году в Уганде.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июля в США вслед за Канадой объявили о вспышке смертельного заболевания — листериоза, который представляет угрозу новорождённым, людям старше 60 лет, а также людям с ослабленным иммунитетом. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предположила, что вспышки этого заболевания могут быть взаимосвязаны с деятельностью биолабораторий США.

Роспотребнадзор заявил, что заболеваемость листериозом в России в течение последних лет находится на уровне единичных случаев.