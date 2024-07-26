Казань, 26 июля, 2024, 23:59 — ИА Регнум. По меньшей мере четыре человека заразились вирусом лихорадки Западного Нила в Татарстане, сообщили 26 июля в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России.

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«Четыре случая лихорадки Западного Нила зарегистрированы в Республике Татарстан», — проинформировало учреждение, сообщение которого приводит ИА «Татар-информ».

Врачи назначили им стационарное лечение. Специалисты центра проводят с этими пациентами телемедицинские консультации.

В пресс-службе учреждения отметили, что в России более 80% случаев лихорадки Западного Нила регистрируются в субъектах Южного федерального округа, а рост заболеваемости в других регионах происходит из-за изменения климата и смещения миграции перелетных птиц.

Эта вирусная инфекция чаще всего передаётся человеку через укусы заражённых комаров. Главным источником этого возбудителя являются птицы.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля 2024 года Роспотребнадзор объявил, что в России зарегистрированы единичные случаи заражения вирусом лихорадки Западного Нила. В ведомстве уточнили, что из-за потепления вирус начал встречаться не только в южных регионах РФ, но и в центральной части страны, а также в Поволжье.

В марте 2023 года в Красноярском крае зафиксировали случай заражения лихорадкой Западного Нила. Речь шла о пациентке, которая вернулась в РФ после отдыха в Таиланде.