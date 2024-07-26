* — принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

Москва, 27 июля, 2024, 02:42 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») сообщил, что пытается убедить свою супругу не пользоваться соцсетью Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Valera N. Trubin Александр Хинштейн

В своём Telegram-канале депутат написал, что старается уговорить жену полностью перейти на российскую социальную сеть «ВКонтакте» (VK).

«К сожалению, по вопросу Instagram наши взгляды с женой расходятся. Я честно не раз пытался ее убедить полностью мигрировать в VK, но пока безуспешно», — отметил он.

Парламентарий напомнил, что использование Instagram не является нарушением закона.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля Александр Хинштейн написал, что решение о блокировке в России мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) пока не принято. Вместе с тем он подчеркнул, что указанный интернет-ресурс неоднократно нарушал и продолжает нарушать законодательство РФ.

26 июля Александр Хинштейн предупредил, что работа видеохостинга YouTube в России в скором времени замедлится до 70%. По словам депутата, это произойдёт из-за того, что российские дата-центры, сотрудничающие с платформой Google, планируют в ближайшие дни прекратить работу с компанией по «серым» схемам.