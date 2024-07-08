Москва, 8 июля, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Решения о блокировке мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta — организация, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) на территории России нет, заявил 8 июля глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Иван Шилов ИА Регнум

«Решения о блокировке мессенджера WhatsApp на территории России нет. Но я хочу напомнить, что мессенджер неоднократно нарушал и продолжает нарушать законодательство нашей страны — суды регулярно штрафуют компанию за неисполнение правил работы в России», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что WhatsApp отказывается от сотрудничества с российскими властями, в том числе, в деле противодействия терроризму и экстремизму. Такая политика не может продолжаться бесконечно, отметил Хинштейн. Он не исключил, что в будущем мессенджер может постигнуть судьба всей Meta.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля российские пользователи пожаловались на массовые сбои в работе WhatsApp. По данным сайта «Сбой.рф», большинство обращений (58%) поступили из Краснодарского края, десять процентов — из Дагестана, шесть процентов — из Москвы, пять процентов сообщений поступили из Ростовской и столько же — из Волгоградской областей, четыре процента — из Ставрополья, три — из Кабардино-Балкарии, два — из Подмосковья. Один процент сообщений приходится на Санкт-Петербург, столько же — на Свердловскую области и на Северную Осетию.

В Дагестане работу мессенджера замедлили профильные ведомства. Ограничения ввели, так как администрация мессенджера не пресекала распространение призывов к участию в экстремистских акциях.