Брянск, 27 июля, 2024, 00:10 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 26 июля обезвредили всего за несколько часов 21 беспилотный летательный аппарат ВСУ в Брянской области, сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен двадцать один БПЛА над территорией Брянской области», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Минобороны уточнило, что цели сбивались в интервале времени с 21:00 до 23:40 мск (совпадает с местным временем).

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Брянской области Александр Богомаз написал, что в регионе военные отразили массированную атаку дронов ВСУ. Один из этих БПЛА удалось сбить над Погарским районом. Кроме того, над Выгоничским районом силы ПВО уничтожили шесть беспилотников, а над Трубчевским районом — три дрона. Ещё по одному БПЛА военные нейтрализовали над Карачевским, Брасовским и Брянским районами.