Шебекино, Белгородская область, 26 июля, 2024, 22:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в пятницу вечером атаковали Шебекино и Вознесеновку в Шебекинском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Ещё три дрона нанесли удары по Шебекинскому городскому округу. Слава Богу, обошлось без пострадавших», — сообщил Гладков в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что при атаке одного из БПЛА посечён кузов транспортного средства. В результате детонации второго беспилотника повреждены остекление частного дома и припаркованный возле домовладения легковой автомобиль.

Кроме того, украинские войска атаковали Шебекино с помощью FPV-дрона. Повреждения получили одно частное домовладение и линия электропередачи.

На месте происшествия работают оперативные службы, аварийные бригады в ближайшее время приступят к восстановительным работам, добавил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Министерстве обороны России проинформировали, что в ночь на 26 июля средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть вражеских беспилотных летательных аппаратов в двух регионах. Четыре воздушные цели обезвредили над территорией Ростовской области, ещё два — над Курской областью.

25 июля ВСУ при помощи БПЛА атаковали село Новое в Белгородской области. В результате сброса взрывного устройства около частного дома пострадал мирный житель. Как указал глава региона Вячеслав Гладков, пострадавшего доставили в Валуйскую центральную районную больницу, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

До этого при обстреле города Шебекино со стороны украинских войск погиб мирный житель, ещё двое получили ранения. Один из снарядов попал в многоквартирный дом, пробив кровлю. Также в Шебекино пострадало промышленное предприятие, в том числе цеха.