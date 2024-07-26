Брянск, 26 июля, 2024, 23:29 — ИА Регнум. Российские военные отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Брянскую область, сообщил 26 июля глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Губернатор уточнил, что нападение удалось отразить.

«Массированной атаке подверглись несколько муниципальных районов области. Но благодаря нашим доблестным защитникам все воздушные цели перехвачены и уничтожены», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава региона отметил, что в течение часа удалось нейтрализовать ещё двенадцать беспилотников ВСУ. По его сведениям, над Выгоничским районом военные обезвредили шесть дронов, над Трубчевским районом — три БПЛА. Кроме того, по одному беспилотнику силы противовоздушной обороны уничтожили над Карачевским, Брасовским и Брянским районами.

Богомаз добавил, что в результате действий ВСУ никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Брянской области проинформировал, что один беспилотный летательный аппарат российская система ПВО сбила в Погарском районерегиона.

Вечером 26 июля три беспилотника ВСУ атаковали город Шебекино и село Вознесеновка в Шебекинском городском округе. В результате нападений никто не пострадал, однако получили повержения частное домовладение, легковой автомобиль, кузов транспортного средства и линия электропередачи.