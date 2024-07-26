Белгородский район, Белгородская область, 26 июля, 2024, 23:08 — ИА Регнум. Один человек пострадал в результате обстрела украинскими военными села Бочковка Белгородского района, сообщил 26 июля глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«По предварительной информации, ранен один мирный житель», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что речь идёт о женщине, которая получила баротравму, минно-взрывную травму и осколочные ранения руки. Пострадавшую доставили в больницу № 2 Белгорода.

В Бочковке также выявили повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия. В одном из зданий пробило кровлю. Кроме того, при обстреле повредило линию электропередачи.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля ВСУ обстреляли посёлок Волфинский в Глушковском районе Курской области, из-за чего пострадала мирная жительница. Женщину госпитализировали в Глушковскую районную больницу. Также получили повреждения хозяйственные постройки.

25 июля украинские военные обстреляли посёлок Суземка в Суземском районе Брянской области. Атака ВСУ нарушила энергоснабжение. Также киевские войска ударили по городу Шебекино Белгородской области, где погиб один человек и ещё двое пострадали.