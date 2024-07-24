Курск, 24 июля, 2024, 22:35 — ИА Регнум. В Глушковском районе Курской области в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины пострадала мирная жительница. Об этом в среду, 24 июля, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«Сегодня во время обстрела в посёлке Волфинский Глушковского района была ранена местная жительница», — сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.

Он добавил, что пострадавшую доставили в Глушковскую районную больницу, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, при обстреле со стороны украинских войск в посёлке Волфинский повреждены хозяйственные постройки.

Ранее украинский БПЛА атаковал в районе села Волфино комбайны, работавшие на уборке урожая. В результате вооружённой агрессии пострадали трое земледельцев. Врио губернатора региона проинформировал, что повреждения получила уборочная техника, пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Как передавало ИА Регнум, в среду утром Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали неработающее предприятие во Льгове. При сбросе взрывного устройства на территории объекта произошло возгорание, которое оперативно потушили.