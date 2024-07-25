Шебекино, Белгородская область, 25 июля, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Один мирный житель погиб и двое получили ранения в результате обстрела города Шебекино со стороны украинской армии, сообщил 25 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Случилась беда… От полученных ранений мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи», — сообщил Гладков.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Двоих пострадавших мирных жителей бойцы территориальной самообороны доставили их в Шебекинскую районную больницу, где раненым оказали медицинскую помощь. После этого пострадавших отпустили домой — лечиться они будут амбулаторно.

Как отметил губернатор, в один из многоквартирных домов попал снаряд, пробив кровлю, в другом осколками повредило фасад и остекление. Губернатор опубликовал фотографию, на которой в стене дома видна дыра от попадания снаряда. Также в Шебекино пострадало промышленное предприятие, в том числе цеха.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области силы противовоздушной обороны сбили за ночь три украинский дрона. Всего в ночь на 25 июля над территорией России дежурные средства ПВО уничтожили 11 беспилотников украинской армии.