Посёлок Суземка, Брянская область, 25 июля, 2024, 10:08 — ИА Регнум. В результате атаки украинской армии в Суземском районе нарушилось электроснабжение, сообщил 25 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что ВСУ обстреляли районный центр — посёлок Суземка. В результате никто из людей не пострадал.

«В результате террористической атаки нарушено энергоснабжение», — сообщил Богомаз.

новость дополняется