Белгород, 25 июля, 2024, 17:33 — ИА Регнум. В результате атаки беспилотника украинской армии на село Новое в Белгородской области пострадал мирный житель. Об этом 25 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Елизавета Демидова/ТАСС

Он уточнил, что дрон ВСУ сбросил взрывное устройство около частного дома и из-за этого пострадал находившийся во дворе мирный житель.

«Мужчина с минно-взрывной травмой, осколочным ранением правой поясничной области и грудной клетки доставлен в Валуйскую ЦРБ», — написал Гладков.

Глава региона уточнил, что пострадавшему оказывают всю необходимую помощь, добавив, что в результате атаки также получил повреждения легковой автомобиль.

Как передавало ИА Регнум, 25 июля Гладков сообщил об обстреле города Шебекино со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что в результате этого один мирный житель погиб и ещё двое получили ранения.

Ранее в Минобороны рассказали, что силы противовоздушной обороны ВС России в ночь на 25 июля перехватили и уничтожили 11 украинских БПЛА на тремя российскими регионами и Чёрным морем. В ведомстве добавили, что четыре дрона сбили над Курской областью, три — над Белгородской и ещё четыре над Крымом и акваторией Чёрного моря.

Вечером 24 июля мирный житель 1954 года рождения погиб в Донецке в результате сброса украинскими боевиками взрывоопасного предмета с БПЛА. ВСУ нанесли удар по Петровскому району города.