Москва, 26 июля, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Истребитель Су-27 не допустил нарушения государственной границы России самолётом-разведчиком RC-135 и двумя истребителями «Тайфун» ВВС Великобритании над Чёрным морем. Об этом сообщило 26 июля Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

Виталий Невар/РИА Новости

«При приближении российского истребителя иностранные военные самолёты скорректировали курс и развернули в сторону от границы России. Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования, добавили в ведомстве», — заявили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что полёт российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Воздушные трассы не пересекались, опасного сближения с самолётами иностранного государства не происходило.

Как сообщало ИА Регнум, три британских самолёта уже были замечены у границ России в Чёрном море 24 июля. Тогда им навстречу также подняли истребитель Су-27. Самолеты при приближении российского истребителя выполнили разворот от границы РФ.

Ранее российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 отогнали от государственной границы РФ два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США над акваторией Баренцева моря. Американские самолёты выполнили разворот от госграницы РФ при приближении российских истребителей, нарушения госграницы допущено не было.

Минобороны России 28 июня сообщило о росте интенсивности полётов стратегических беспилотников ВВС США над акваторией Чёрного моря. Уточнялось, что это свидетельствует о большей вовлечённости Вашингтона и государств НАТО в конфликт на Украине, а также повышает риски прямого столкновения альянса с Россией.