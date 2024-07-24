Москва, 24 июля, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Российский истребитель Су-27 не позволил трём самолётам ВВС Великобритании нарушить государственную границу РФ над акваторией Чёрного моря. Об этом 24 июля сообщили в Министерстве обороны России.

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Отмечается, что средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Чёрного моря приближающиеся к госгранице России воздушные цели.

«В целях недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил», — проинформировали в ведомстве.

Экипаж Су-27 идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании, которые при приближении российского истребителя выполнили разворот от границы РФ.

После этого российский Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования, не допустив нарушения государственной границы России.

В Минобороны подчеркнули, что российский истребитель выполнял полёт в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не пересекая воздушные трассы и без опасного сближения с иностранными самолётами.

Как сообщало ИА Регнум, российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 отогнали от государственной границы РФ два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США над акваторией Баренцева моря. Американские самолёты выполнили разворот от госграницы РФ при приближении российских истребителей, нарушения госграницы допущено не было.

Российский истребитель МиГ-31 10 июля отогнал от границы России самолёт базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии. При приближении российского самолёта «Посейдон» выполнил разворот от госграницы.

Минобороны России 28 июня сообщило о росте интенсивности полётов стратегических беспилотников ВВС США над акваторией Чёрного моря. Уточнялось, что это свидетельствует о большей вовлечённости Вашингтона и государств НАТО в конфликт на Украине, а также повышает риски прямого столкновения альянса с Россией.