Москва, 26 июля, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Второй Западный окружной военный суд приговорил фигурантов дела о попытке теракта в аэропорту Шереметьево к 22 и 15 годам лишения свободы.

Иван Шилов ИА REGNUM

Михаил Дарий и Илья Ковылков признаны виновными в подготовке теракта по заказу СБУ на Центральной заправочной станции в аэропорту Шереметьево, попытке вступить в террористическую организацию и пропаганде терроризма среди молодёжи.

Дарий признал вину частично. Суд назначил ему 22 года лишения свободы, из них три года — в тюрьме, 19 лет — в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год после отбытия наказания и запретом администрировать сайты на два года. Кроме того, он штрафован на 600 тысяч рублей.

Ковылков полностью признал свою вину. Его приговорили к 15 годам лишения свободы, из которых три — в тюрьме, 12 — в колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в размере 600 тысяч рублей.

Как передавало ИА Регнум, следствие установило, что подозреваемые намеревались подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в Шереметьево для дестабилизации обстановки в стране и занимались пропагандой терроризма в мессенджере Telegram. Также выяснилось, что они действовали по указаниям украинских спецслужб, кураторы Дария и Ковылкова обещали выплатить им денежное вознаграждение в размере $3 тысяч.