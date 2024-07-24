Москва, 25 июля, 2024, 01:28 — ИА Регнум. Двоим мужчинам, обвиняемым в подготовке теракта в московском аэропорту Шереметьево, обещали денежное вознаграждение в размере $3 тысячи от кураторов из украинских структур.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Как сообщили в правоохранительных органах, Илья Ковылков и Михаил Дарий, обвиняемые в попытке совершения теракта, средства так и не поучили, уточняет «Газета.Ru».

Уголовное дело о подготовке к теракту в аэропорту Шереметьево рассматривает Второй Западный окружной военный суд. Обвиняемым мужчинам также вменяют статью о попытке незаконного изготовления взрывчатых веществ.

Как передавало ИА Регнум, 24 июля в пресс-службе суда сообщили, что сторона обвинения запросила 21 и 28 лет лишения свободы для Ковылкова и Дария соответственно. Обвиняемые свою вину полностью признали и раскаялись. Ожидается, что суд огласит приговор 26 июля.

По версии следствия, обвиняемые по указаниям украинских спецслужб намеревались подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту Шереметьево.