Минск, 26 июля, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Приговорённый в Белоруссии к смертной казни за шпионаж и теракт на железной дороге немец Рико Кригер фотографировал для СБУ пусковые установки оперативно-тактических комплексов «Искандер». Об этом сообщило издание «СБ. Беларусь сегодня».

Кадр из видео

Белорусское издание опубликовало выдержки из материалов дела Кригера, задержанного 6 октября прошлого года при попытке сбежать в Баку после совершённого им подрыва железной дороги. В ходе расследования выяснилось, что Кригер не только совершил диверсию, но и занимался шпионажем в пользу Киева.

После начала СВО немец пытался вступить в один из интернациональных батальонов, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ против России. Он подал заявки во все 126 батальонов, но его не приняли, а предложили иначе «помогать» Киеву. С ним связалась СБУ и заявила, что нужно будет поехать в Белоруссию.

Он согласился, рассчитывая, что, выполнив задание, которое получил на месте, сможет беспрепятственно вылететь в Баку, а оттуда — в Киев. Поручения СБУ он считал несложными проверочными заданиями и рассчитывал легко скрыться и в будущем попасть на линию фронта. Украинская сторона пообещала выплатить его семье €400 тыс. в случае его гибели на Украине.

Кригер приехал в страну 2 октября 2023 года. Спустя два дня он отправился фотографировать территорию воинской части и военную технику. Снимки немец делал с помощью квадракоптера.

«Мне прислали координаты, с которых я должен вести съёмку, и картинку поросшей травой местности, где были нарисованы красный и зелёный четырёхугольники. Мне нужно было сфотографировать то, что находится в зелёном четырёхугольнике, с определенной позиции», — сообщил Кригер на допросе.

Чтобы выполнить задание, он купил военную форму, а затем поехал на указанное ему место, заснял территорию воинской части, хранилище, командно-штабные машины и пусковые установки «Искандер».

«Я направился к вокзалу и там отправил кадры эсбэушнику, потому что этот человек настаивал на этом и больше ждать не хотел», — сообщил Кригер.

Как сообщало ИА Регнум, спецслужбы задержали Кригера 6 октября 2023 года — на следующий день после подрыва путей на станции Озерище. Он рассчитывал вылететь в Баку и был задержан, а затем арестован по решению суда.

Как стало известно 20 июля, Минский областной суд приговорил его к высшей мере наказания — смертной казни. Приговор Кригер не обжаловал. Накануне, 25 июля, он заявил, что надеется на помилование.