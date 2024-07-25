Минск, 25 июля, 2024, 22:06 — ИА Регнум. Немецкий гражданин Рико Кригер, приговорённый в Белоруссии к смертной казни, рассказал государственному телевидению о выполнении «задания» СБУ в Минске.

По словам Кригера, он надеется, что белорусский президент Александр Лукашенко помилует его.

Как сообщало ИА Регнум, ранее белорусский МИД подтвердил, что 30-летнему Кригеру вынесли смертный приговор. Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз заявил, что с немецкой стороной ведутся консультации по Кригеру, Минск предложил «конкретные решения». К гражданину Германии обеспечен консульский доступ.

Белорусский суд признал Кригера виновным в терроризме, наёмничестве, агентурной деятельности, отмечало издание «СБ. Беларусь сегодня». Немец, действовавший по заданию СБУ, 5 октября 2023 года устроил взрыв на железнодорожных путях у станции Озерище. На следующий день он должен был улететь в Баку, но был задержан.