Мариуполь, ДНР, 23 июля, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили поджог мечети в Белгороде, сообщили 23 июля журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

РИА Новости / Дмитрий Макеев

Там отметили, что в Мариуполе силовики задержали двух мужчин 1986 и 1993 годов рождения. За денежное вознаграждение они планировали поджечь мечеть в Белгороде по заданию украинских спецслужб. Заказчики связались с задержанными через мессенджеры в июне 2024 года.

В ФСБ добавили, что их планы были вскрыты, задокументированы и пресечены. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 205.1 («Организация совершения террористического акта»). Мужчины признали вину.

Украинские спецслужбы таким образом предприняли попытку разжечь межконфессиональную вражду на территории России, отметили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 19 июля сотрудники ФСБ задержали уроженца одной из стран Центральной Азии, который готовил теракт на автовокзале в Ессентуках с использованием самодельной бомбы. Мужчина приобрёл компоненты для взрывного устройства и поместил их в тайник в съёмном гараже. После совершения теракта он должен был перебраться в Сирию, чтобы вступить в ряды террористической группировки.

18 июля ФСБ информировала о предотвращении теракта в Донецке. Его готовила гражданка России по заданию украинского националистического формирования, признанного террористическим на территории РФ.