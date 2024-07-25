Хабаровск, 25 июля, 2024, 08:26 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла деятельность жителя Хабаровска, собиравшего для военной разведки Украины информацию о российских военных. Об этом 25 июля сообщило УФСБ по Восточному военному округу.

Андрей Стенин

Уточняется, что 39-летний хабаровчанин, являющийся противником спецоперации и негативно относящийся к политическому строю РФ, принял решение помогать киевскому режиму в ущерб безопасности России. Для этого мужчина начал переписываться в мессенджере с агентом спецслужб Украины, связавшим его с кадровым сотрудником Главного управления разведки украинского минобороны.

«Действуя в интересах и под контролем сотрудника украинской военной разведки, житель Хабаровска выполнял разведывательные задания по сбору информации в отношении действующих военнослужащих Восточного военного округа и сотрудников органов ФСБ России ДФО», — проинформировали в ведомстве.

При этом украинская разведка особенно интересовалась представителями командного состава войсковых частей, оперативными сотрудниками органов безопасности и получившими звание Героя России военнослужащими.

«Собираемая информация могла быть использована в том числе для планирования и совершения терактов или убийств вышеуказанных лиц», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, мужчина склонял группу военных Хабаровского гарнизона к выезду на контролируемую Киевом территорию для участия в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ) в составе украинского объединения «Легион «Свободы России» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Хабаровчанину предъявили обвинение по статьям УК РФ «Государственная измена» и «Содействие террористической деятельности».

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля в Ростове-на-Дону задержали сотрудника одного из предприятий, передававшего на Украину данные о расположении подразделений армии России. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ).

Жителя Великого Новгорода 18 июля задержали сотрудники ФСБ по подозрению в госизмене. Мужчина являлся сотрудником одного из предприятий военно-промышленного комплекса, его подозревают в передаче данных о местоположении войсковых частей на территории Новгородского района украинской разведке.