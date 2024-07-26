Вашингтон, 26 июля, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Приложение для устройств Apple, предназначенное для обездвиженных людей с вживлённым мозговым имплантом, создают разработчики Neuralink. Об этом 25 июля рассказал первый человек с мозговым имплантом Neuralink и участник клинических испытаний Нолан Арбо.

Кадр из видео Neuralink

Как пояснил Арбо в беседе с «РИА Новости», разработчики хотят создать приложение для компьютера Mac. Предполагается, что приложение при желании можно перенести на любое устройство, в том числе мобильный телефон или планшет, которым сможет управлять человек с помощью «силы мысли».

По словам Арбо, сейчас технология испытывается на компьютере, где программа управляет курсором, получая сигналы из мозгового чипа. Специалисты хотят адаптировать программу так, чтобы человек получил возможность управлять гаджетами, на которых курсор не предусмотрен.

Ранее ИА Регнум сообщало, что первый в мире обладатель мозгового импланта Telepathy («Телепатия») от компании Neuralink Нолан Арбо рассказал об эффективной работе устройства. Благодаря чипу парализованный в результате несчастного случая Арбо получил возможность управлять компьютером при помощи «силы мысли».

Как заявил американский предприниматель и основатель Neuralink Илон Маск, в будущем нейрочипы полностью вытеснят телефоны и всё общение будет происходить с помощью чипов.

В конце января 2024 года нейротехнологическая компания Neuralink провела первую операцию по вживлению человеку мозгового импланта Telepathy. По словам Илона Маска, технология позволяет носителям с помощью мыслей управлять практически любым устройством, в том числе телефоном или компьютером.

В марте текущего года американский миллиардер и генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск анонсировал разработку мозгового импланта, способного вернуть зрение слепым людям. Проект называется Blindsight («Ложная слепота»).