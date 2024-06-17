Вашингтон, 17 июня, 2024, 07:18 — ИА Регнум. Мозговые импланты полностью вытеснят телефоны в будущем. Такое заявление сделал американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Бизнесмен прокомментировал публикацию пользователя соцсети Х Not Elon Musk, который задал вопрос о мозговом импланте Neuralink.

«А вы бы установили себе в мозг интерфейс Neuralink, который позволил бы вам управлять своим новым телефоном X силой мысли?» — поинтересовался у пользователей Not Elon Musk.

Пост прокомментировал сам Илон Маск, который указал, что в будущем телефоны для общения совсем не понадобятся.

«В будущем не будет телефонов, будет только Neuralink», — написал Маск в комментарии к публикации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в конце января 2024 года нейротехнологическая компания Neuralink провела первую операцию по вживлению человеку мозгового импланта Telepathy. По словам Илона Маска, технология позволяет носителям с помощью мыслей управлять практически любым устройством, в том числе телефоном или компьютером.

В мае первый человек с мозговым имплантом компании предпринимателя Илона Маска Neuralink Нолан Арбо рассказал в интервью порталу Business Insider, что пользуется вживлённым чипом практически весь день. Мужчину парализовало восемь лет назад из-за несчастного случая, теперь же, по его словам, он использует имплант для общения в соцсетях, чтения комиксов и изучения японского языка.

В марте текущего года американский миллиардер и генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск анонсировал разработку мозгового импланта, способного вернуть зрение слепым людям. Проект называется Blindsight («Ложная слепота»).