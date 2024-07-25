Вашингтон, 25 июля, 2024, 08:37 — ИА Регнум. Первый в мире обладатель мозгового чипа-импланта компании Neuralink Нолан Арбо рассказал об эффективной работе устройства.

Neuralink

С Арбо семь лет назад произошёл несчастный случай, в результате которого он оказался полностью парализован. В 2024 году ему вживили в мозг чип Telepathy («Телепатия»), который позволяет управлять телефоном, компьютером, либо иным гаджетом с помощью «силы мысли». Имплант предназначен для людей, утративших подвижность частично или полностью.

Арбо отметил, что сначала устройство работало нестабильно и ему понадобилась дополнительная настройка, после которой показатели значительно улучшились. При этом, по словам Арбо, большая часть электродов отошла от мозга, а общее их число, работающее и способное передавать сигнал, составляет не более 15%.

«Это достаточно малое количество. И при этом сейчас я могу гораздо больше, чем в начале эксперимента, когда большее их число было в моем мозгу. Это просто сносит крышу», — пояснил Арбо в беседе с «РИА Новости».

Мужчина пояснил, что он использует возможности, которые даёт ему чип, до десяти часов в день, из них четыре часа уделяются обязательным сессиям с разработчиками Neuralink.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил американский предприниматель и основатель Neuralink Илон Маск, в будущем нейрочипы полностью вытеснят телефоны и всё общение будет происходить с помощью чипов.

В конце января 2024 года нейротехнологическая компания Neuralink провела первую операцию по вживлению человеку мозгового импланта Telepathy. По словам Илона Маска, технология позволяет носителям с помощью мыслей управлять практически любым устройством, в том числе телефоном или компьютером.

В марте текущего года американский миллиардер и генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск анонсировал разработку мозгового импланта, способного вернуть зрение слепым людям. Проект называется Blindsight («Ложная слепота»).

В мае первый человек с мозговым имплантом компании предпринимателя Илона Маска Neuralink Нолан Арбо рассказал в интервью порталу Business Insider, что пользуется вживлённым чипом практически весь день. Мужчину парализовало восемь лет назад из-за несчастного случая, теперь же, по его словам, он использует имплант для общения в соцсетях, чтения комиксов и изучения японского языка.