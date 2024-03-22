Вашингтон, 22 марта, 2024, 04:08 — ИА Регнум. Американский миллиардер и генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск анонсировал разработку мозгового импланта, способного вернуть зрение слепым людям. Об этом предприниматель сообщил 21 марта на своей странице в социальной сети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Blindsight — следующий продукт Neuralink после Telepathy… Даже если кто-то никогда не видел, был рождён слепым, мы верим в то, что сможем восстановить зрение», — говорится в сообщении.

По его словам, на данный момент качество получаемого изображения сравнимо с ранней графикой видеоигр Nintendo, однако в перспективе имплант позволит превзойти нормальное человеческое зрение. Он добавил, что технология уже проходит испытания на обезьянах.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2023 года американский регулятор дал разрешение компании Neuralink на проведение клинических опытов на людях по вживлению чипов в мозг. В конце января 2024 года нейротехнологическая компания Neuralink провела первую операцию по вживлению человеку мозгового импланта Telepathy. По словам Илона Маска, технология позволяет носителям с помощью мыслей управлять практически любым устройством, в том числе телефоном или компьютером.