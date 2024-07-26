Если Зеленский действительно дозрел до разговора о мире, то у него перед глазами есть мирные предложения, выдвинутые российским президентом Владимиром Путиным месяц назад, отметил 25 июля постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя. Дипломат попросил членов Совбеза ООН выяснить, почему Киев захотел вести переговоры по урегулированию конфликта. Обсуждением такого заявления ознаменован новый, 883-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

Киеву стоит поторопиться с принятием решения, так как Москва «ни под каким соусом» не предоставит бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) передышку на поле боя в виде временного прекращения огня, отметил постпред.

Накануне, 24 июня, в реалистичности сигналов от Киева по переговорам усомнился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В беседе с изданием «Известия» он напомнил, что для киевского режима до сих пор действует запрет на любые переговоры с Россией и никакой конкретики на сегодняшний день нет.

Тем временем непосредственно в зоне СВО экипажи вертолётов Ми-28НМ армейской авиации ВКС ударили неуправляемыми авиационными ракетами С-13 по замаскированной технике и живой силе противника в интересах группировки «Север». Экипажи выполнили противоракетный манёвр в районе Кременной в ЛНР и успешно вернулись в место своей дислокации, информировало Минобороны.

Также оборонное ведомство рассказало об экипаже танка Т-72Б3, который уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра. Отмечается, что российская боевая машина оборудована системой РЭБ «Купол», не позволяющей беспилотникам противника, в частности дронам-камикадзе, даже приблизиться к нашей «броне».

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