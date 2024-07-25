Вашингтон, 25 июля, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Озвученная Киевом готовность к переговорам вписывается в позицию России о необходимости дипломатического пути для решения конфликта, заявил 25 июля постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

Zuma\TASS Василий Небензя

«Если глава киевского режима Владимир Зеленский действительно дозрел до разговора о мире, то у него перед глазами есть выдвинутые российским президентом Владимиром Путиным месяц назад мирные предложения», — сказал Небензя на заседании СБ ООН.

Он подчеркнул, что представителям киевского режима стоит поторопиться с принятием решения, так как Россия «ни под каким соусом» не предоставит бойцам ВСУ передышку на поле боя в виде предварительного прекращения огня.

Россия достигнет целей СВО либо на поле боя, либо в результате переговоров, заключил дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня Путин назвал условия для возобновления переговоров полный вывод ВСУ из новых российских регионов, отказ Киева от вступления в НАТО и полная отмена антироссийских санкций. Кроме того, в международных договорах должен быть закреплён статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ.

21 июля Зеленский заявил о готовности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он также не исключил вероятности того, что «горячая стадия» конфликта на Украине закончится до конца 2024 года, допустив, что её итогом станет потеря Киевом ещё части территорий.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с китайским коллегой Ван И сообщил, что страна желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной. Позднее в МИД уточнили, что это может произойти, когда Россия «будет готова вести переговоры добросовестно».

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в комментарии ИА Регнум назвал заявления Киева военным манёвром. Он пояснил, что в 2015 году, когда шло освободительное наступление народных ополчений ДНР и ЛНР, представители киевского режима также говорили о переговорах и мире. Однако потом выяснилось, что им не нужен был мир, они стремились лишь к передышке для перегруппировки войск.