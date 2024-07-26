Москва, 26 июля, 2024, 11:56 — ИА Регнум. В понедельник, 29 июля, в Москве ожидается понижение температуры до +20 градусов после выходных, когда температура в столичном регионе поднимется до +28 градусов. Об этом 25 июля рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

«Произойдёт значительное изменение погоды», — заявил он в беседе с «Интерфаксом».

Синоптик уточнил, что до конца текущей недели в Москве и Подмосковье будет наблюдаться комфортная и солнечная погода, а в выходные температура воздуха поднимается до +28 градусов.

«В понедельник произойдёт резкое изменение циркуляции. <…> Температура понижается заметно по сравнению с субботой и воскресеньем, на 6–7 градусов ниже — температура будет около +20…+18 — +22 градуса», — отметил Вильфанд.

По его словам, подобные значения температуры воздуха прогнозируются на протяжении всей следующей недели. Также с 29 июля будет наблюдаться значительное снижение атмосферного давления, которое сейчас около нормы — 747–748 мм ртутного столба, однако в понедельник оно понизится на 4–5 мм и затем ещё на 3–4 мм, отметил Вильфанд.

«Наиболее заметные осадки пройдут в понедельник, в последующем тоже будут осадки, но не такие сильные. Но самое главное, будет облачная погода. Воздушные массы, которые будут поступать в Москву, будут не тёплые, они сформировались над Северным Ледовитым океаном», — добавил синоптик.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко удивился жаркой погоде на острове Валаам. Отмечалось, что сейчас температура воздуха составляет более +25 градусов и такая же температура воды у побережья, что теплее, чем в Чёрном море.

Ранее в этот же день руководитель метеорологического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в последние дни июля погода в Санкт-Петербурге очень серьёзно изменится и будет напоминать осеннюю. По его словам, причиной этого станет «по всем характеристикам осенний» циклон, который зародится 27 июля над северной частью Германии, 29 июля придёт в Прибалтику и Петербург окажется в его тылу.