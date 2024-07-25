Санкт-Петербург, 25 июля, 2024, 11:28 — ИА Регнум. В последнюю неделю июля погода в Санкт-Петербурге очень серьёзно изменится и будет напоминать осеннюю. Об этом 25 июля сообщил руководитель метеорологического центра «Метео» Александр Шувалов в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«В Петербург приходит осень», — написал он, уточнив, что преувеличение в этой фразе не очень большое, так как в течение ближайших дней в городе произойдёт переход от летней погоды этой недели к дождям, ветру и прохладе.

По словам синоптика, 27 июля в Петербурге ожидается гроза, а 28 июля в городе снова прогнозируется дождь и снижение температуры воздуха до +22… +24 градусов.

«Но основное действо развернётся в понедельник. В прогнозе на этот день сильные дожди, ветер порывами до 20 метров в секунду и температура не выше 17-19 градусов. Словом, первая репетиция осени», — уточнил Шувалов.

Он добавил, что виной этому станет «по всем характеристикам осенний» циклон, который зародится 27 июля над северной частью Германии, а 29 июля переместится в небо над Прибалтикой, и Петербург окажется в его тылу.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков предупредил, что в Москве 25 июля прогнозируются дожди, гроза и сильный ветер. По его словам, в некоторых районах города может выпасть до 25 мм осадков.

Ранее в этот же день в Партизанском округе Приморья ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с дождевым паводком. Такое решение было принято из-за неблагоприятных погодных условий и подъёма уровня воды в реках.