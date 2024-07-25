Посёлок Валаам, Карелия, 25 июля, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что не ожидал такой жаркой погоды на Валааме. Об этом белорусский лидер рассказал во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным 25 июля.

Александр Казаков/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре

«Думал, приедем, остынем тут в холоде. А тут жара больше, чем у нас», ― признался Лукашенко.

Как рассказали на острове, сейчас на Валааме температура воздуха составляет больше 25 градусов тепла — такая же температура воды у побережья, теплее, чем в Чёрном море.

Как сообщало ИА Регнум, утром 25 июля президент Белоруссии направился в Россию с рабочим визитом. По прибытии в Санкт-Петербург в аэропорту его встретил губернатор города Александр Беглов.

С российским лидером Лукашенко встретился на острове Валаам. Главы государств в ходе переговоров обсудят актуальные вопросы развития белорусско-российских отношений и продвижение союзных проектов, а также тематику региональной безопасности и международную повестку дня.

В начале встречи Путин и Лукашенко посетили молебен в храме Смоленской иконы Божией Матери на Валааме, а также осмотрели часовню царственных страстотерпцев, после чего продолжили общение в закрытом формате.

До этого Путин и Лукашенко приезжали на Валаам в июле 2019 года и в июле 2023-го. В прошлом году они также посетили Валаамский мужской монастырь, который расположен на острове Спасо-Преображенский.