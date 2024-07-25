Устранявшим сбой Windows специалистам подарили карты на $10
CrowdStrike подарила сотрудникам карты на $10 из-за переработок при сбое Windows
Москва, 25 июля, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Американская IT-компания CrowdStrike предложила своим сотрудникам, которые работали долгие часы, чтобы восстановить обслуживание после глобального сбоя Windows, подарочные карты на $10 в качестве извинений за переработки, сообщило агентство Bloomberg.
Главный коммерческий директор компании Даниэль Бернард заявил, что руководство понимает, что сбой привёл к переработкам специалистов по кибербезопасности и IT-персоналу, которые помогали клиентам CrowdStrike.
«Мы выражаем сердечную благодарность и приносим извинения за доставленные неудобства. Чтобы выразить нашу благодарность, ваша следующая чашка кофе или поздняя закуска за наш счет», — заявил он в электронном письме.
Представитель CrowdStrike Кирстен Спис подтвердила, что подарочные карты отправили сотрудникам, которые помогали клиентам в сложившейся ситуации. Однако она не уточнила, кто их получил и сколько сотрудников.
Как сообщало ИА Регнум, 19 июля во многих странах мира наблюдался сбой в работе устройств с системой Windows. Пользователи сообщали о появлении на их устройствах «синего экрана». Австралийский телеканал ABC связал технический сбой с ошибкой в обновлении программного обеспечения по безопасности компании CrowdStrike. Microsoft 20 июля сообщила, что сбой затронул менее 1% компьютеров с операционной системой Windows.
Американский бизнесмен Илон Маск назвал глобальный сбой Windows крупнейшим провалом в сфере информационных технологий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию со сбоем Windows, отметил, что она не затронула работу Кремля.