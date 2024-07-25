Москва, 25 июля, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Действующие в Москве меры поддержки предпринимательства помогают превращать перспективные идеи в работающий бизнес. Об этом 25 июля в своём блоге заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Он подчеркнул, что 45% заключённых в 2023 году в Москве венчурных сделок прошли при участии города. Одним из наиболее эффективных инструментов поддержки бизнеса мэр назвал Фонд развития венчурного инвестирования, который в следующем году отметит 20-летний юбилей.

По словам мэра, реализуемой фондом программой выдачи льготных займов, предназначенной для предпринимателей, бизнес которых находится на начальной стадии развития, воспользовались уже свыше сотни технологических компаний.

«Объём вложений фонда превысил 1 млрд рублей, а частных инвестиций — 3,5 млрд рублей. Поддержку получили технологические компании из сферы ИT, промышленности, медицины, зелёных технологий и многих других», ― написал Собянин.

В этом году фонд увеличил размер финансирования технологических компаний на начальной стадии до 50 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля Собянин сообщил, что промышленники Москвы благодаря поддержке города получили более 150 млрд рублей. Он добавил, что город предлагает предприятиям свыше 20 системных мер помощи, включая льготные инвестиционные кредиты.

Мэра Москвы 17 июля сообщил, что более 7,3 тыс. компаний и предпринимателей получили финансовую помощь через платформу i. moscow. На сервисе зарегистрировано уже более 185 тыс. пользователей. Сумма финансовой помощи высокотехнологичным компаниям и предпринимателям через платформу i. moscow превышает 15,3 млрд рублей, уточнил Собянин.