Москва, 19 июля, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Промышленники Москвы благодаря поддержке города получили более 150 млрд рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

«Больше 150 млрд рублей получили московские промышленники благодаря поддержке города. Москва предлагает предприятиям свыше 20 системных мер помощи. Среди них — льготные инвестиционные кредиты», — написал он.

Собянин подчеркнул, что льготными инвестиционными кредитами могут воспользоваться компании из разных отраслей. Так, был построен экспериментальный и основной заводы компонентов для модульного строительства. Поддержка позволила разработчикам и производителям кабельной продукции приобрести необходимое оборудование, а другой столичный производитель купил машину для изготовления экологичной упаковки.

Соответствующие средства по льготной ставке можно получить после заключения кредитного договора. Затем необходимо обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После одобрения заявки часть затрат на уплату процентов по кредиту компенсируется, добавил мэр столицы.

Ранее Сергей Собянин рассказал о помощи бизнесу через платформу i. moscow. Благодаря платформе более 7,3 тыс. компаний и предпринимателей получили финансовую помощь. Сумма поддержки составляет более 15,3 млрд рублей, уточнил он.