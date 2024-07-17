Москва, 17 июля, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Более 7,3 тыс. компаний и предпринимателей получили финансовую помощь через платформу i. moscow. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на сервисе зарегистрировано уже более 185 тыс. пользователей.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Сумма финансовой помощи высокотехнологичным компаниям и предпринимателям через платформу i. moscow составляет более 15,3 млрд рублей, уточнил градоначальник.

«Здесь собраны сервисы и инструменты для новаторов и опытных компаний — от электронных заявок на поддержку и предоставление площадок для пилотирования до помощи в поиске инвесторов. Всего предпринимателям доступно 23 уникальных сервиса от Московского инновационного кластера и партнёров», — отметил Собянин в своём Telegram-канале.

И платформа продолжает развиваться. В 2024 году для бизнеса открылось сразу три новых сервиса — «Витрина стартапов», Moscow R&D HUB, «Путь к IPO», а также размещены три финансовые меры, связанные с оформлением городского пространства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Сергей Собянин сообщил, что выпуск машин и оборудования в Москве за пять лет вырос в пять раз. Мэр столицы подчеркнул, что в общей сложности в отрасли машиностроения столицы работают более тысячи компаний. Так, в Москве ускоренными темпами развивается лазерное станкостроение, производство промышленных роботов.

Как отмечают эксперты, рост производства машин и оборудования в столице обусловлен поддержкой со стороны города и налаженной системой профессионального образования.