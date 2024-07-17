Сергей Собянин рассказал о помощи бизнесу через платформу i. moscow
Москва, 17 июля, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Более 7,3 тыс. компаний и предпринимателей получили финансовую помощь через платформу i. moscow. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на сервисе зарегистрировано уже более 185 тыс. пользователей.
Сумма финансовой помощи высокотехнологичным компаниям и предпринимателям через платформу i. moscow составляет более 15,3 млрд рублей, уточнил градоначальник.
«Здесь собраны сервисы и инструменты для новаторов и опытных компаний — от электронных заявок на поддержку и предоставление площадок для пилотирования до помощи в поиске инвесторов. Всего предпринимателям доступно 23 уникальных сервиса от Московского инновационного кластера и партнёров», — отметил Собянин в своём Telegram-канале.
И платформа продолжает развиваться. В 2024 году для бизнеса открылось сразу три новых сервиса — «Витрина стартапов», Moscow R&D HUB, «Путь к IPO», а также размещены три финансовые меры, связанные с оформлением городского пространства.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Сергей Собянин сообщил, что выпуск машин и оборудования в Москве за пять лет вырос в пять раз. Мэр столицы подчеркнул, что в общей сложности в отрасли машиностроения столицы работают более тысячи компаний. Так, в Москве ускоренными темпами развивается лазерное станкостроение, производство промышленных роботов.
Как отмечают эксперты, рост производства машин и оборудования в столице обусловлен поддержкой со стороны города и налаженной системой профессионального образования.