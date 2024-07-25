Москва, 25 июля, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Российские банки впервые получили реальную финансовую мотивацию за противодействие скрытым утечкам персональных данных и мошенничеству. Об этом 25 июля корреспонденту ИА Регнум заявил эксперт в области IT и кибербезопасности, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев, комментируя закон, согласно которому с 25 июля российские банки обязаны приостанавливать на два дня переводы денежных средств на определённые счета.

Petrov Sergey/Global Look Press

Это касается счетов получателей, информация о которых внесена в базу данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций. Если организация допустит такой перевод, её обяжут вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней. Перевод будет приостановлен, даже если клиент будет настаивать на нём или попытается отправить деньги повторно в период двухдневной «заморозки». Также банки будут приостанавливать переводы по новым признакам мошеннических операций. Клиента будут предупреждать, что платёж может быть предназначен злоумышленникам.

«Мошенники также подготовились к этому закону. Они выработали систему вербовки новых посредников, так называемых дропперов, для проведения мошеннических операций. Таким образом, список запрещённых к переводу лиц будет пополняться, но мошенники будут стараться увеличить список лиц, которые ещё не были замечены в подозрительных операциях», — отметил Косарев.

Однако цели Центробанка гораздо серьёзные, чем простая актуализация списков лиц, переводы которым должны быть заморожены. Банк России стремится к тому, чтобы финансовая отрасль использовала современные технологии для противодействия мошенничеству. Центробанк понимает, что одной бдительности человека недостаточно — есть такие вещи, как словесный гипноз, перед которым не устоит ни один опытный человек, добавил эксперт.

Таким образом, Центробанк создаёт условия, при которых банкам будет интересно развиваться в этом направлении. Например, началось взаимодействие сотовых операторов и банков для выявления подозрительно длинных телефонных разговоров перед совершением финансовых операций, особенно на крупные суммы денег. Здесь должны быть применены искусственный интеллект и нейронные сети, пояснил он.

«Сделать работающий эффективный инструмент можно только в том случае, если у банков есть финансовая мотивация. Центробанк будет регулярно обновлять список критериев, за которые будут отвечать банки. Борьба только начинается. С одной стороны — мошенники, которые находятся на поддержке, в том числе со стороны украинских властей, спонсирующих терроризм. И с другой стороны — наша финансовая и правоохранительная системы, которые ставят заслон на пути этих преступлений. Первая цель — это снизить объём финансового обмана. Вторая цель — это сделать так, чтобы количество пустых попыток обмана значительно превзошло количество результативных прозвонов. Мошенники должны будут настолько редко добиваться успеха, что им в итоге будет невыгодно впустую тратить своё время», — подчеркнул Косарев.

Как передавало ИА Регнум, глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что нередки случаи, когда клиенты даже после предупреждения настаивают на переводе, а банки не имеют возможности их остановить.

В мае 2024 года глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцевсообщил, что ущерб, причинённый киберпреступниками за 2023 год, составил 156 млрд рублей, из которых 8 млрд — кража, 137 млрд — мошенничество. Жертвами киберпреступлений стали 113 тыс. пенсионеров и 7 тыс. несовершеннолетних. При этом Колокольцев подчеркнул, что значительная часть подобных преступлений совершается из-за рубежа, в большинстве случаев — с Украины.