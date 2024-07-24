Москва, 24 июля, 2024, 20:10 — ИА Регнум. Российские банки с 25 июля будут обязаны приостанавливать на два дня переводы денежных средств на некоторые счета, напомнили о соответствующих изменениях в законодательстве 24 июля в пресс-службе Центрального банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Там уточнили, что меры безопасности будут принимать в отношении переводов на счета получателей, информация о которых внесена в базу данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций. Если организация позволит совершить такой перевод, её обяжут вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней.

Пресс-служба регулятора отметила, что перевод приостановят, даже если сам клиент начнёт настаивать на нём или попытается отправить деньги повторно в период двухдневной «заморозки».

Если спустя два дня клиент всё-таки решит сделать перевод на подозрительный счет, то банку придётся незамедлительно провести операцию. Нести за неё ответственность организация не будет.

Также банки будут приостанавливать переводы по новым признакам мошеннических операций. Клиента будут предупреждать, что платеж может быть предназначен злоумышленникам.

Как сообщало ИА Регнум, идею о принудительной блокировке переводов мошенникам Центробанк страны предложил в феврале 2023 года. Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что нередки случаи, когда клиенты даже после предупреждения настаивают на переводе, а банки не имеют возможности их остановить.

Госдума в июне того же года поддержала идею правительства России и Центробанка возмещать гражданам убытки от мошенников. В беседе с ИА Регнум директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве, экономист Алексей Зубец главным плюсом инициативы назвал существенное снижение выгоды работы телефонных мошенников, а значит, и их количества.

В мае 2024 года глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что ущерб, причинённый киберпреступниками за 2023 год, составил 156 млрд рублей, из которых 8 млрд — кража, 137 млрд — мошенничество. Жертвами киберпреступлений стали 113 тыс. пенсионеров и 7 тыс. несовершеннолетних. При этом Колокольцев подчеркнул, что значительная часть подобных преступлений совершается из-за рубежа, в большинстве случаев — с Украины.