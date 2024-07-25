Москва, 25 июля, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Взятые в ряды украинской армии бывшие заключенные пытаются насадить в Вооружённых силах Украины (ВСУ) криминальную иерархию, из-за чего другие мобилизованные сбегают. Об этом 25 июля рассказал пленный боец украинских войск Дмитрий Ромаев.

Кадр из видео

По словам пленного, которые привела «Газета.Ru», его и других бывших заключённых направили в учебную часть в Чугуевском районе Харьковской области, где их смещали с другими мобилизованными.

«Мы, зэки, навязывали своё мобилизованным: забирали вещи у них какие-то «слободские», прокачивали характер — гнули, короче, под себя. <…> В общем, <…> криминальная лестница», — сказал он.

Ромаев уточнил, что из-за этого новобранцы сбегали оттуда. Пленный добавил, что в части также часто происходили драки, и жалобы мобилизованных командованию никак не помогали.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июля стало известно, что российские военные впервые взяли в плен в Донецкой Народной Республике (ДНР) бойцов украинского батальона «Шквал» 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, состоящего из бывших заключенных. Отмечалось, что их отправили контратаковать позиции ВС России на данном участке фронта, однако все эти попытки провалились.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 12 июля рассказал, что украинская армия в Николаевской и Херсонской областях меняет бойцов регулярных частей на заключённых, включая женщин. По его словам, регулярные части, как предполагается, перемещают в Харьковскую и Сумскую области.

В Минобороны 9 июля рассказали, что в ряды 127-й бригады территориальной обороны в Харькове начали набирать заключённых. В ведомстве уточнили, что это делается из-за тяжёлых потерь и дезертирства.